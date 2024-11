Gamerbrain.net - Lords of the Fallen si aggiorna con tantissime novità e migliorie

Se avete intenzione di giocare il soulslikeof theo lo state già facendo, sarete lieti di sapere che è stato rilasciato un corposomento, il quale introduce una lunghissima serie di modifiche,, rivolte al miglioramento dell’esperienza. Miglioramenti al Gameplay Densità dei Nemici: Sono stati ottimizzati gli incontri per evitare accumuli di nemici, offrendo un’esperienza più bilanciata. È stato inoltre reso accessibile il setup originale della densità nemica tramite le modifiche di NG+. Modifica dei Nemici a Distanza: Gli attacchi dei nemici a distanza sono stati resi più realistici per evitare situazioni percepite come ingiuste. Miglioramenti al Salto: La sezione platform di Pilgrim’s Perch ora include indicatori migliorati per rendere i salti più chiari e facili.