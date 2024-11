Ilfattoquotidiano.it - L’Italia dovrà rispondere alla Cedu sul Covid: la prima vittoria dei familiari delle vittime

Hanno i giorni contati. E dovranno. Finora Conte e Speranza, all’epoca del, premier e ministro della Sanità, sono stati archiviati davanti al Tribunale dei ministri a Brescia, dove erano indagati per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dellafase della pandemia in Val Seriana. Intanto Giuseppe Conte si è “infilato” dentro a una commissioni bicamerale nazionale che gli permette di parlare con grave conflitto di interesse: una Commissione d’inchiesta sull’operato di un avvocato, che si è definito “del popolo” che si difende, da avvocato ex presidente del Consiglio, dalle interrogazioni proprio del suo operato quando avrebbe dovuto difendere tutti i cittadini italiani. Un non senso. Meno male che è stato messo alle corde nellariunione della Commissione dsua collega Consuelo Locati che rappresenta iraccolti nella associazione serenisempreuniti di cui sono onorato di essere Consigliere.