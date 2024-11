Inter-news.it - L’Inter manda un messaggio al Napoli. Ma prima l’Arsenal! È tornato Lautaro Martinez

La recente vittoria del1-0 contro il Venezia, grazie ancora a un gol di, riflette la solidità e una compattezza ritrovata. Inzaghi accorcia sul(domenica prossima lo scontro diretto), madovrà vedersela controin Champions League. COMPATTEZZA RITROVATA –di Simone Inzaghi si trova in un momento cruciale della stagione, in cui ogni partita, ogni punto, potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo e in Champions League. Questo trionfo consente aldi accorciare le distanze dal, ora a un solo punto di differenza, rendendo lo scontro diretto del prossimo weekend a San Siro un appuntamento fondamentale per la classifica. La vittoria contro il Venezia rientra in una striscia positiva che vedeimbattuta da nove partite in campionato, ad eccezione della sconfitta nel derby contro il Milan a settembre.