Calciomercato.it - La partita non si può giocare, UFFICIALE: chiesto il rinvio

Le società hanno presentato richiestaper rinviare due partite in programma questa settimana: la situazione è molto grave Difficile pensare allo sport quando lo scenario che si ha intorno è di una vera catastrofe. La Spagna piange ancora i suoi morti, Valencia e l’intera provincia deve ancora uscire dall’incubo iniziato con l’alluvione Dana. Lanon si puòil(LaPresse) – Calciomercato.itLe immagini arrivate nei giorni scorsi dalla Spagna sono drammatiche, come la situazione che coinvolge l’intera provincia di Valencia. Dopo non arrivano le immagine, arrivano i numeri che disegnano una tragedia che ha pochi pari al mondo: 222 morti, almeno per il momento, 72mila persone colpite dall’alluvione, oltre 20mila case distrutte e 44mila auto danneggiate.