Gravidanzaonline.it - La caduta dei capelli in allattamento è normale? Quando sentire uno specialista

Se l’esperienza della gravidanza, del travaglio e del parto è stata sicuramente faticosa, impegnativa e stressante, non lo è da meno (pur con tutte le differenze del caso) quella dell’. Tra i fenomeni che molte donne sperimentano in questa fase c’è anche quella delladei. In realtà non è l’al seno la causa delladei, quanto i cambiamenti che avvengono in questo periodo del puerperio. Le cause delladeiinFonte: iStockCome spiegato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per comprendere le ragioni delladeiinè necessario analizzare quello che accade durante la gravidanza. Nelle settimane della gestazione, infatti, si assiste a un aumento della quantità di estrogeni (prodotti dalla placenta) che agiscono sul ciclo vitale del capello, mantenendolo più a lungo in fase anagen (la fase di crescita).