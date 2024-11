Butac.it - IT Wallet, la ricarica della Tesla e le morosità pregresse

Leggi tutto su Butac.it

In queste ore sta circolando su Facebook un post relativo al lancionuova applicazione statale ITe al bloccodi una macchina elettrica per “”. Leggiamolo ed esaminiamolo insieme. Innanzi tutto, il post: Stamattina ore 07:10 parcheggio condominiale, il proprietario dell’attico urla a telefono mentre stacca il cavo disuaelettrica. Mi avvicino per chiedere cosa sia successo e se abbia bisogno di aiuto. Mi risponde che due giorni fa ha scaricato l’applicazione ITper avere tutti i documenti in digitale ma ieri pomeriggio, gli è arrivata una notifica di due bolli auto ed una multa che non erano state pagati. Mi dice poi che ieri sera aveva messo inla sua macchina e stamattina ha scoperto che non si erata.