Inzaghi: «Ci vorrà grandissima Inter con l'Arsenal! Solo uno fuori»

Domani alle ore 21 l’se la vedrà conalla quarta giornata di questa edizione di Champions League. Simonesi è espresso a riguardo suTV. PARTITA – Domani l’di Simonegiocherà la sua quarta giornata di UEFA Champions League controa San Siro. Alle ore 21 i nerazzurri dovranno affrontare uno degli ostacoli più difficili della competizione. I Gunners sono tra le squadre favorite alla vittoria finale in Europa, servirà una prova maiuscola per uscire con almeno un punto dal match. Il passato indica la via, perché a Manchester un’quasi perfetta ha insidiato l’ultima Campione d’Europa prima del Real Madrid., le parole prima di-Arsenal LIVELLO –ha parlato così del match suTV: «City e Arsenal sono tra le otto le partite più impegnative.