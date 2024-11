Thesocialpost.it - Il capotreno accoltellato: “Ho ancora paura ma voglio tornare al lavoro. Sui treni c’è tanta violenza”

“Laè rimasta ma non vedo l’ora dialsui, nessuno può togliermi l’amore per il mestiere che ho scelto”. Queste le parole rilasciate a Repubblica da Rosario Ventura, ila Genova perché aveva chiesto a due passeggeri di mostrare il biglietto. È stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di quattordici giorni. Leggi anche: Neonato seviziato dal padre, interrogata la mamma: “Non sapevo nulla”. Regge l’ipotesi del movente economico “Sto bene, ho dolore al braccio e alla scapola ma sono qui a poterne parlare – dice – mi hanno dato 18 punti di sutura. Non mi hanno preso né tendini né organi. L’azienda mi dà anche la possibilità di potere avere uno psicologo per riprendermi dal trauma. Adesso sono con mia moglie e i bambini, anche per loro è stato uno choc.