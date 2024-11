Latuafonte.com - GF, come vedere Tommaso Franchi al Gran Hermano in Spagna

Leggi tutto su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 4 Novembre 2024 11:50 pm by Redazionevola alin, direttamente dalla Casa delde Fratello. Il gieffino si ritrova così con Maica Benidicto, la concorrente spagnola che era approdata nel loft italiano durante lo scambio con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ora tocca aviversi un’esperienza in, in modo da avere un confronto proprio con la giovane spagnola. Infatti, durante la sua breve permanenza in Italia, Maica esi sono avvicinati parecchio, al punto che lei, una volta tornata nel suo reality show, non ha trattenuto le lacrime. Tra loro si è subito instaurato un legame importante. Ma vediamo insieme com’è possibileil gieffino inin Italia:inLeggi anche: Chi è Maica Benedicto: GF, età , origini, fidanzato, lavoro, Instagram Leggi anche: GF, Mariavittoria sgama il piano di Lorenzo e Shaila? Il web applaudedel GF raggiunge Maica Benedicto al