Fabriano e Jesi sono superlative. Doppia vittoria e subito in campo

Giornata superlativa per le nostre in serie B, ma non c’è nemmeno il tempo di godersela. Domenica vincente sia per le due portacolori della provincia in B Nazionale, General Contractore Ristopro, sia per l’unica in B Interregionale, la Goldengas Senigallia: tutte e tre giocavano in casa e tutte e tre hanno vinto salendo, curiosamente, nei rispettivi campionati tutte a quota 8 anche se Senigallia ha giocato una partita in meno perché la serie inferiore della cadetteria è alla settima giornata e non alla ottava. Chi sta sopra inoltre non può nemmeno rilassarsi troppo: già domani infatti si torna inper la nona giornata in B Nazionale con la Ristoproche alle 20.30 rende visita alla Juve Caserta, erede della gloriosa tradizione della città campana, dove proprio la Juve, prima delle vicissitudini societarie, vinse uno storico scudetto nel 1991 con intra gli altri Vincenzino Esposito, Nando Gentile e Sandro Dell’Agnello: un tricolore al sud che fece epoca.