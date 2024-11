Iltempo.it - European Laboratory Day, Sibioc: "Apriamo ai cittadini i laboratori medici"

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - Anche in Italia, per tutto il mese di novembre, idio escono da 'dietro le quinte' per mostrarsi al pubblico. L'obiettivo è far comprendere a tutta la cittadinanza il loro fondamentale ruolo all'interno del sistema sanitario nazionale. Molte le attività promosse dalla, Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica, che partono oggi in occasione delloDay 2024, un evento internazionale della Eflm, laFederation of Clinical Chemistry andne. Nel corso degli Open day - informa una nota - sarà possibile visitare idi analisi mediche e vedere da vicino il funzionamento delle strumentazioni e il lavoro quotidiano dei professionisti dio (, biologi, biotecnologi, chimici, tecnici sanitari dio biomedico, infermieri, operatori socio sanitari, amministrativi).