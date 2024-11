Ilfattoquotidiano.it - Esplosioni nelle acque russe del Mar Nero nei pressi di Snake Island, territorio conteso tra Russia e Ucraina. “Sta succedendo qualcosa di grave, di cui non sappiamo quasi nulla”

Neidi, isola delledel Mar, contesa tra Mosca e Kiev e sfondo negli ultimi due anni di conflitto di pesanti battaglie, si è potuto osservare una serie ditramite le foto satellitari del Fire Information for Resource Management (FIRM) della Nasa. Dalle immagini, come riporta Il Messaggero, si è potuto constatare che i luoghi colpiti, e in cui successivamente è divampato un incendio, sono privi di impianti di produzione di gas e petrolio. Le foto delle scoperte pubblicate dal gruppo rispettivamente un mese fa e il 3 novembre hanno riportato la gravità della situazione: “Stadiin mare, di cui non. Le Forze di difesa ucraine non commentano la presenza e le cause degli incendi in mare”. Inoltre il gruppo che monitora il vento della Crimea ha rilevato che sulla “piattaforma Boyko” sono stati segnalati incendi permanenti e ha portato alla scoperta che “il 2 novembre è apparso un nuovo segnale di incendio”, seguito da altri due il giorno dopo.