Eccoli prima uscita pubblica Chiara Ferragni e il nuovo famoso fidanzato | anche lui divorziato e con figli

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

La bomba gossip suè esplosa definitivamente. Ormai non siamo più solamente nel campo delle ipotesi, infatti c’è lafoto di coppia che l’ha ritratta con il presunto. Nonostante sui social lei preferisca mantenere il massimo della riservatezza, c’è chi l’ha beccata in dolce compagnia e quindi la notizia è diventata subito di dominio pubblico.e ilsono stati visti mentre si davaqno un bell’abbraccio e sorridevano. La felicità sui loro volti è stata palpabile, infatti hanno trascorso l’uno al fianco dell’altra una spettacolare nottata di Halloween. Are le foto della nuova coppia sono stati il giornalista Gabriele Parpiglia e Il Giornale d’Italia. Leggi: “Accordo trovato”.e Fedez, la decisione sul mantenimento deiLeone e Vittoriae il: beccati insiemee ilsonostati fotografati durante un bel bacio, il che confermerebbe che non ci sia solo una semplice amicizia tra i due.