Panorama.it - Asus Zenbook Duo Oled, il gioco al raddoppio originale e vincente

Leggi tutto su Panorama.it

Due è meglio di uno, lo dice la matematica ma pure la pratica. Perché poter contare su un computer portatile dotato di doppio schermo è un deciso salto in avanti rispetto allo standard. Non può sorprendere che a offrire una delle novità più intriganti per rilanciare il mercato dei pc sia stata, nota per la capacità di rinnovare le forme di un dispositivo strettamente legato alla tradizione, talvolta con azzardi avanguardisti, talaltra con soluzioni riprese dai competitor e diventate poi diffuse sul mercato. Per capire le potenzialità di un doppio display abbiamo messo le mani su14 Duo2024, freccia di punta nella faretraperché emblema della versatilità. Che è sinonimo di una serie di vantaggi e necessari compromessi, motivo per cui il Duo non può essere il modello ideale per tutti.