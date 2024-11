Linkiesta.it - Alberto Massucco apre la sua cantina nel luogo simbolo del suo amore per lo champagne e per la Francia

Leggi tutto su Linkiesta.it

è un gentleman d’altri tempi con la passione per le buone maniere e lo. Le prime le può apprezzare chiunque abbia la fortuna di passare del tempo con lui, il secondo soltanto chi, come, ami smisuratamente le bollicine più famose al mondo. E per condividere l’che ha per questo vino, ha costruito una vera e propria Maison, come accade in. Il progetto è stato a lungo coccolato e atteso, e alla fine è divenuto realtà: la Maisonè ildove, vigneron prestato alla metalmeccanica, ha potuto coronare il suoper lo, nato quando era soltanto un ragazzino. Uno spazio dove prima c’era una forgia risalente al 1882, e doveaveva portato avanti l’attività di famiglia per anni, improvvisamente aveva perso la sua funzione e aspettava di essere riqualificato.