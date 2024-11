Quifinanza.it - Accensione riscaldamento, a Roma slitta al 15 novembre: temperatura più bassa e nuove regole

Fa caldo a, motivo per cui l’delnella Capitale non è partita il 1°come generalmente previsto, ma scatterà solo a partire dal 15. Il sindaco diRoberto Gualtieri ha firmato infatti una nuova ordinanza che fissa la nuova data per la ridei termosifoni in tutta l’area metropolitana.Capitale è inserita nella zona climatica D, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento deldi 12 ore al giorno nel periodo compreso tra il 1°e il 15 aprile. Ma visto che l’ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti e di utilizzo di risorse energetiche prevede che gli impianti devono essere volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale, risorsa utilizzata anche per la produzione di quota parte di energia elettrica e calore, il Comune diil 18 giugno 2009 ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l’aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre ad affrontare la povertà energetica come azione chiave per garantire la transizione green.