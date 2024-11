Lapresse.it - A Piacenza i funerali di Aurora, folla di compagni e amici per l’ultimo saluto alla 13enne

AidiTila, ladeceduta adopo essere precipitata da un terrazzino dello stabile in cui viveva e per la cui morte è stato fermato l’ex fidanzato 15enne, stanno partecipando, visibilmente commossi in lacrime, glie le amiche, oltre ai suoidi scuola. Ad accoglierla, al Duomo di, con palloncini e cartelloni in sua memoria, anche un momento di silenzio e di raccoglimento. Il Vescovo: “diventata figlia, sorella e amica di tutti” A celebrare le esequie il vescovo di, Adriano Cevelotto. “Quello che stiamo vivendo è uno di quelli eventi che accorciano le distanze e ci fanno sentire parte gli uni degli altri.è diventata figlia, sorella, nipote e amica di tutti e di ciascuno”, ha detto il porporato durante l’omelia. “C’è profonda partecipazione a una vicenda assurda che ha lasciato e lascia senza parole, attoniti”, ha continuato Cevelotto.