Trump prepara la guerra commerciale all’Europa

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Washington, 3 novembre 2024 – L’ex presidente degli Stati Uniti ed attuale candidato alla Casa Bianca per i Repubblicani, Donald, disprezza l’Europa. Non lo ha mai nascosto, ed anzi ne ha sempre fatto un proprio mantra elettorale, in perfetta coerenza con la propria cultura isolazionista, secondo la quale gli Stati Uniti devono farsi gli affari propri, senza ficcare il naso nelle questioni altrui (“America First”, come dice il suo slogan). L’ex tycoon, che non vede l’ora di tirarsi fuori dallain Ucraina passando la patata bollente all’Unione Europea, oraanche la stretta economica.ha infatti dichiarato che, in caso di vittoria, una delle prime iniziative sarà imporre dazi di almeno il 10% su tutti i prodotti importati, inclusi quelli europei: “L’Ue dovrà pagare un prezzo elevato per non acquistare abbastanza prodotti americani.