Ilrestodelcarlino.it - Storico chiosco in fiamme. Rogo alla gelateria ‘Oscar’: "L’interno è devastato"

Inlo’Da Oscar’ in via Laura Bassi Veratti. Tutto, probabilmente, a causa di un corto circuito elettrico dal quale si è sprigionato undevastante. Due settimane fa erano stati festeggiati i trent’anni di attività. E ora deldi Simonetta e Dario Biavati resta solo il guscio che a una prima occhiata sembraintatto e colorato come sempre, solo un po’ annerito dal fumo.è stato però completamente. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre poco prima della mezzanotte, allertati dai residenti in zona. Sul posto anche una volante della polizia. "Ci è stato detto che è stato un corto circuito – spiega Simonetta –, avevamo appena chiuso per la stagione invernale e i macchinari erano già staccati. Ma ci hanno spiegato che può succedere comunque".