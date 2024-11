Si è sposata Nozze nella famiglia di Al Bano e Loredana Lecciso | super festa in spiaggia

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Notizia meravigliosadie in qualche modo anche di AlCarrisi. C’è stato infatti un matrimonio nelle scorse ore che ha fatto impazzire di gioia tutti, amici e parenti in particolare. Proprio lei ha postato un video riguardante le, che si sono svolte all’estero, e che hanno riguardato una persona fondamentale della sua vita. Ladiè inper questo matrimonio, che in realtà è il numero tre della sposa, anche se con lo stesso marito. La neo moglie ha deciso di organizzare un nuovo party, stavolta con maggiori eccessi, dopo i primi fiori di arancio più sobri. Precisamente erano arrivate duel’anno scorso, ma ora hanno fatto le cose decisamente in grande. Leggi anche: “Finalmente ha detto sì”.