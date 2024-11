Oasport.it - Short track, gli azzurri convincono ulteriormente a Montreal. Bene le staffette e si sblocca Sighel

L’Italia piace e convince nella seconda tappa del World Tour di. Sempre sul ghiaccio di, la squadra azzurra ha fatto ancora meglio dell’esordio stagionale. Non è arrivata la vittoria, cosa che era accaduta con la staffetta femminile, ma quello era stato anche l’unico podio. Invece questa volta sono ben quattro i podi, sempre con il quartetto delle ragazze, poi con la staffetta maschile ed infine con Pietro, che sidopo la serie di quarti posti della prima tappa. Si parte proprio dal trentino, autore di una tre giorni sicuramente importante sul ghiaccio canadese.ha concluso al terzo posto prima i 1500 metri e poi anche i 500 metri, in due finali combattute e nel quale l’azzurro ha battagliato fino alla fine anche per la vittoria.