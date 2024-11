Donnapop.it - Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, spunta una chiamata anonima che fa una rivelazione shock

Non accenna a dissiparsi la polemica fra l’ex Ministro Gennaro: oraunache fa unasconcertante! Dopo lo scandalo che ha travolto il politico e la sua presunta amante,no altri dettagli inquietanti circa la vicenda. La ricostruzione è avvenuta grazie all’inchiesta di Alessandro Sortino per Le Iene Show. Di recente, anche la trasmissione Report ha parlato nuovamente di quanto accaduto fra. Sembra che quest’ultima abbia anche usato violenza contro l’ex Ministro della Cultura, scavandogli la carne con le unghie dopo l’ammissione da parte di lui di non voler lasciare sua moglie. Il programma di Rai Tre aveva anche mostrato in anteprima assoluta le foto del taglio sulla testa del politico. La relazione frac’era oppure no? Stando a quanto riportano le ultime news, la conferma circa la relazione fraè ancora fumosa; Le Iene, infatti, sono entrate in possesso di alcuni audio esclusivi in cui l’influencer di Pompei fa menzione della love story con l’ex Ministro.