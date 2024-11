Formiche.net - Opportunità e rischi dei satelliti di Musk. Il dibattito (anche) in Australia su Starlink

Da una parte le esigenze di connettività nelle zone più remote. Dall’altra ilo di dipendere da un singolo fornitore. È questo, in sintesi, il dilemma di diversi Paesi quando si parla del servizio internet satellitaredi Elon. Ilè accesoin Italia: due settimane fa Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva e membro del Copasir, ha chiesto al governo di riferire sulle “ipotesi di coinvolgimento” diper le comunicazioni criptate dei servizi segreti, delle forze armate e della diplomazia. Se ne parlain, Paese che per ragioni geografiche ((vasta superficie e bassa densità di popolazione) è particolarmente adatto alle comunicazioni satellitari. Dal lancio nel 2021,è diventato essenziale nelle telecomunicazioni con 200.000 utenti nelle aree remote, compresi i servizi di emergenza. Il NSW Rural Fire Service, nel Nuovo Galles del Sud, ha investito 41 milioni di dollarini (poco meno di 25 milioni di euro) per integrarenei suoi mezzi, facilitando così la trasmissione di video in tempo reale dai luoghi degli incendi La Difesa ha pianificato di equipaggiare 50 navi della Marina con questo sistema.