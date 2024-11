Oasport.it - Monaco: “Paolini deve acquisire mentalità da top-player. Il rovescio di Berrettini è sottovalutato”

Nuovo appuntamento con Tennismania, il magazine sul canale Youtube di OA Sport, in cui si analizzano i temi più caldi delle giornate tennistiche. Ospite da Dario Puppo oggi il solo Guidodi Eurosport. Si comincia con la grande vittoria di Jasminesu Elena Rybakina nella prima partita delle WTA Finals: “Ha dato una dimostrazione di maturità, cogliendo la situazione in pieno. Come si sospettava, Rybakina è arrivata alle WTA Finals con i soliti errori, ma più accentuati: 56 errori sono francamente troppi, per una giocatrice che ha poco margine e gioca molto sul rischio, tendendo a perdere il dritto. Ha giocato tanti buoni punti, ma a bocce ferme è stato il miglior sorteggio possibile: in condizioni normali poteva essere una partita tignosa, la speranza che potesse non essere impeccabile ce l’avevo“.