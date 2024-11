Mister Movie | Ridley Scott dice che Il Gladiatore 2 Non avrà Nessuna Versione Estesa

Leggi tutto su Mistermovie.it

Per i fan del cinema abituati a vedere le versioni "director's cut" dei capolavori di, ci sono novità inattese per IlII. Nonostante la tradizione del regista di arricchire le sue opere con scene aggiuntive,ha confermato che non esiste alcun piano per unao alternativa del film. Lacinematografica, che debutterà il 22 novembre, è considerata daladefinitiva."Director's Cut" per IlII, noto per il suo lavoro meticoloso, è anche famoso per i suoi celebri "director's cut", con film come Blade Runner, Kingdom of Heaven, e più recentemente Napoleon che hanno ricevuto versioni estese molto apprezzate dal pubblico. Questa pratica si è rivelata spesso un successo, permettendo ai fan di esplorare il suo lavoro sotto una nuova luce, arricchito di dettagli e scene tagliate dallateatrale.