Marni × G-Shock è l’orologio perfetto per affrontare la prima settimana di novembre

Quando l’innovazione tecnica di G-e la creatività esplosiva disi uniscono, nasce un prodotto unico:× G-. Da oltre 40 anni, G-è sinonimo di resistenza e precisione, con modelli indistruttibili e tecnologicamente avanzati. Ora, questo iconico accessorio incontra l’universo eclettico di, portando un tocco di originalità e design inedito. Il risultato è un modello che fonde tradizione e avanguardia, pensato per chi cerca un accessorio che non sia solo funzionale, ma anche espressivo. Un design ipnotico e inconfondibile Il nuovo orologio da polso è una reinterpretazione del design G-, rivisitato secondo la visione unica di. Il logo del brand è ripetuto in modo ossessivo sulla cassa, sulla lunetta e sul cinturino, creando un effetto visivo ipnotico e distintivo, che si estende anche al packaging.