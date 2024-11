Tg24.sky.it - Lucca, esplosione in un'aula di chimica: alunni, docenti e personale scolastico evacuato

Momenti di paura per gli studenti di una scuola di Porcari, in Lucchesia. Nella mattina di lunedì 4, intorno alle 8, si è verificata un'nel laboratorio didell'istituto che ha portato all'immediata evacuazione di. Nell', quando c'è stata l', non c'era nessuno, ma sono stati comunque allontanati tutti in via precauzionale. Per ricostruire le cause dell'sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco.