Lille-Juventus come vederla in tv? Canale data e orario Champions League 2024 2025

Alle 21:00 di oggi, martedì 5 novembresi sfideranno in occasione della quarta giornata della fase campionato di. Allo Stade Pierre Mauroy la formazione bianconera insegue i tre punti in trasferta dopo la sconfitta con lo Stoccarda che ha complicato i piani degli uomini di Thiago Motta. La Juve deve reagire, ma bisogna farlo subito. La situazione in classifica è la stessa per le due squadre: sei punti per il, sei punti per la. Un solo gol separa le due formazioni nella differenza reti. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà informati sulle possibili scelte di formazione di Thiago Motta e nel post gara vi terrà compagnia con le pagelle e le parole dei protagonisti.