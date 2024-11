Ilfattoquotidiano.it - “L’ho visto e pensavo fosse morto, era gelido”: recupera un gattino abbandonato in mezzo ai rifiuti e prova a salvarlo

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Lo hainaie non ha capito subito che cosa. Caitlin Elizabeth ha raccontato la sua storia su TikTok e TheDodo l’ha ripresa: si trattava di unpiccolissimo e ormai ‘ghiacciato’ chestava lottando per la vita. “. Era, povero piccolo”, le parole della creator. Lo ha preso e lo ha subito portato con lei in auto. Una volta riuscita a trovare la mamma del piccolo, ha capito che la gatta non voleva saperne di lui e così ha deciso di tenerlo. Ilaveva mangiato terra per soppravvivere e le sue condizioni erano critiche. Dopo un bel bagno, Elizabeth si è accorta di avere davanti un vero combattente e si trova bene con l’altra gatta di casa, Echo, anche lei salvata e nutrita dalla creatore.