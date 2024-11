Formiche.net - La Space economy globale corre. E l’Europa? Le riflessioni di Spagnulo

Mentre il settore spazialevive una nuova età dell’oro, trainato dai miliardari della Silicon Valley,fatica a tenere il passo, con aziende storiche in crisi e un apparato istituzionale frammentato. In un contesto dominato da colossi comeX e Blue Origin, l’Esa cerca di rilanciare il ruolo europeo puntando su strategie di collaborazione e innovazione, necessarie per colmare il divario con le potenze extra-europee. Ne abbiamo parlato con Marcello, ingegnere ed esperto aerospaziale. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un sensibile rilancio del settore spaziale e dall’emergere di attori che fino a poco tempo fa erano praticamente inesistenti. Addirittura, è notizia recente che un player storico come Boeing starebbe valutando di vendere i suoi asset spaziali, in controtendenza con un momento in cui il settore è così in crescita.