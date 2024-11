Lanazione.it - La Carrarese si gode la rete inviolata. Belloni: "Sempre a disposizione del mister"

Leggi tutto su Lanazione.it

Una delle note liete della gara con la Juve Stabia, a livello di singoli, è stata sicuramente la prova di Niccolò. Il giocatore apuano non partiva titolare dalla prima giornata contro il Cesena. "Non mi aspettavo di giocare, ma ultimamente devo farmi trovarepronto – ha raccontato con soddisfazione Niccolò - perché anche quando gioco solo cinque o dieci minuti devo farli al massimo. Il campionato – ha spiegato il giocatore – è lungo e, ne ho già avuto esperienza in passato, c’è bisogno di tutti e per questo si deve continuare a lavorare ed aspettare il proprio momento".ha giocato come esterno a tutta fascia inizialmente a sinistra e poi a destra facendo bene le entrambe le fasi: ha difeso quando c’era da difendere ed ha anche attaccato andando al tiro. "Sono mancino, ma per me giocare a destra non è un problema.