Sport.quotidiano.net - Il Sorano fa suo lo scontro diretto. Il Manciano vince con la Marsiliana

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Illodel girone M di Seconda categoria ed aggancia il Cinigiano in vetta alla classifica. Dietro tiene botta il Campagnatico che supera il Paganico e si mette in scia alle prime due della classifica, mentre trova il primo successo ildi Alessandro Renaioli (nella foto) che supera il fanalino di coda. Non ha portato per adesso frutti invece la campagna di rafforzamento della Castiglionese, costretta a soccombere in questa domenica ricca di gol. A poco sembra sia invece servito il cambio tecnico del San Quirico, ancora al tappeto. La classifica: Cinigiano 21,21, Campagnatico Arcille 19, Riotorto 16, Montieri 13, Paganico 13, Marina 12, Castell’Azzara 12,11, Intercomunale Santa Fiora 10, Roccastrada 8, Castiglionese 7, Maglianese 7, Virtus Amiata 5, San Quirico 1969,3.