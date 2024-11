Ilgiorno.it - Il Narciso di Caravaggio

Merate, rinomata cittadina in provincia di Lecco, ospiterà da fine ottobre a fine novembre l'importante opera del"Il Narciso di Caravaggio" presso Villa Confalonieri, visitabile gratuitamente tutti i giorni. I commercianti di Merate, in collaborazione con l'associazione La Nostra Mela, hanno promosso un progetto per coinvolgere i visitatori dell'evento. Dopo aver ammirato l'opera, i visitatori sono invitati a passeggiare per le vie del centro e nelle zone limitrofe alla ricerca del logo "Il Narciso 2024" esposto in 45 attività commerciali. Presso queste attività, a fronte di un acquisto, i visitatori riceveranno un omaggio o uno sconto.