‘Grandine’, Holden e Mew cantano l’amore e i suoi temporali nel nuovo singolo

Leggi tutto su Funweek.it

Grandine, ildiin collaborazione con Mew, esce venerdì 8 novembre, segnando la prima collaborazione tra i due artisti, uniti da una forte amicizia che si riflette nell’intensa sinergia musicale del brano. “È un brano a cui sono molto legato. – spiega il cantautore – E sono contento di averlo realizzato con Mew e che mi accompagni verso il racconto di questa storia d’amore travagliata in cui i sensi di colpa picchiano come grandine sul vetro”. Cover da Ufficio Stampa Grandine esplora, con un sound che fonde influenze urban e cantautorali, la malinconia e la rassegnazione che si affacciano quando un amore arriva al capolinea. Le voci die mew, intense e suggestive, danno vita al momento in cui una relazione è in crisi, mentre il testo riflessivo evoca la vulnerabilità e la perdita che seguono la fine di un legame.