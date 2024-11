Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 4 novembre. Nomination, eliminati e sondaggi

Leggi tutto su Superguidatv.it

, va in onda un nuova puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su5. In studio ritroveremo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli è chiamata a dare voce ai sentimenti dei social. Analizziamo tutte lepuntata.su5, laundicesima puntata del 4, cosa succederà?dalle ore 21.34 appuntamento con l’undicesima puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su5. Una nuova imperdibile puntata per tutti gli appassionati del reality show, visto che scopriremo il nome del prossimo concorrente eliminato.