Grande Fratello 18 diretta undicesima puntata | ospite Diletta Leotta

Anticipazionidi lunedì 4 novembre 2024 Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce l‘del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social. Il verdetto del televoto decreterà chi tra Amanda, Clayton, Iago e Mariavittoria sarà eliminato. Dopo l’ingresso di Federica, invece, è pronto a varcare la porta rossa il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Come reagirà la ragazza? Al centro della serata anche la contaminazione trae Gran Hermano, che prosegue. Tommaso, infatti, volerà in Spagna da Maica, proprio ora che la sua storia con Mariavittoria sembrava decollare. In, inoltre, la Minghetti – dopo le ultime tensioni – avrà un confronto con Shaila. Per l’ex velina, invece, anche la sorpresa di rivedere papà Cosimo.d’eccezione, che domani sera debutterà su Canale 5 con La Talpa, in onda anche su Mediaset Infinity.