Bollicinevip.com - GF, Lorenzo Spolverato sul rapporto con Shaila svela: “Non stiamo insieme, siamo liberi”

Le rivelazioni disul suoconGatta spiazzato, i due non sono fidanzati Al Grande Fratellofa chiarezza,Gatta non è la sua fidanzataGatta econtinuano a lasciarsi travolgere dalla passione al Grande Fratello e sembra che la loro frequentazione proceda a gonfie vele, lui però parlando del lorosi è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che hanno spiazzato tutti. Nonostante siano molto complici e affiatati il gieffino ci ha tenuto a precisare che ad oggi non la considera la sua fidanzata, a Yulia Bruschi ha detto: “Io non sono responsabile di come altri vedono me e lei. Non sono il suo fidanzato. Se? No ma va. Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho detto ‘ma fidanzato di che?!”.