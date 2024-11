Calciomercato.it - Furia Lautaro, esplode contro l’arbitro e l’Inter: “Per questo mi arrabbio”

Leggi tutto su Calciomercato.it

Martinez trascinaal successoil Venezia, ma si arrabbia a fine partita: l’attaccante argentino ha sfogato tutta la sua rabbiaMartinez è furibondo a fine partita, dopo aver deciso con un suo guizzo il posticipoil Venezia.rischia grosso nel finale, ma alla fine porta a casa i tre punti e si avvicina al Napoli in classifica.Martinez (LaPresse) – Calciomercato.itIl VAR all’ultimo respiro non convalida il pareggio del Venezia per il fallo di mano di Sverko, facendo tirare un sospiro di sollievo a Simone Inzaghi e a tutto il pubblico di San Siro. Non nell’immediato invece aMartinez, che ha uno scatto d’ira al fischio finale scalciando più volte i tabelloni pubblicitari posizionati a bordocampo.