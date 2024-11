Tvzap.it - Friggitrici ad aria a rischio incendio: perché alcune sono state ritirate

Con la loro praticità e versatilità hanno conquistato milioni di persone in tutto il mondo diventando l’elettrodomestico preferito in tantissime cucine. Tuttavia, alcuni modelli di friggitrice adstati recentemente ritirati dal mercato per ragioni legate aldi surriscaldamento e. Vediamo quindi cosa c’è da sapere per garantire la propria sicurezza. (.) Leggi anche: Minestroni surgelati, qualii migliori: la classifica di Altroconsumo Leggi anche: Meteo, la perturbazione spagnola piomba sull’Italia: cosa succede ora Friggitrice ad, forte crescita delle vendite dal 2010 L’avvento delleadsembra finalmente aver reso possibile coniugare la preparazione veloce di piatti deliziosi e uno stile di vita più salutare grazie ad un utilizzo limitato di olio. Il dispositivo è stato creato e messo a punto nel 2005 dall’ingegnere olandese Fred van der Weij desideroso di trovare un modo per cucinare le patatine in modo più salutare rispetto alla frittura tradizionale.