Biccy.it - Frasi gravi di Shaila Gatta su Javier Martinez: “L’avrà fatto di picchiare”

Leggi tutto su Biccy.it

Nel suo tentativo di ingraziarsi gli altri gieffini e di passare come vittima,hadiversi scivoloni, pronunciando anchecontro(che ha definito un diavolo). Stamani l’ex velina di Striscia la Notizia c’è ricascata ed ha esagerato durante un confronto con Helena Prestes. Ovviamente questenon sono passate inosservate sui social, dov’è appena scoppiata una grossa polemica., lesu: “Schema di vendetta, avrà picchiato dei tifosi”. Mentre parlava con Helena,ha dichiarato: “Se ero gelosa di Amanda? Non ha senso questa zizzania. Questa è stata una cattiveria tirata fuori daper vendetta, non so in questo momento è arrabbiato. In questo momento non so, è arrabbiato, ha il suo schema probabilmente, di vendetta.