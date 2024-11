Anteprima24.it - Forchia piange Manuel: folla commossa e palloncini bianchi per l’ultimo saluto

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’intera comunità in lutto per la scomparsa diGiordano, 17 anni appena, che ha perso la vita mercoledì scorso in un drammatico incidente stradale sulla Statale Appia, in località Campizze di Rotondi, dopo uno scontro con un’auto mentre era in sella al suo scooter. Ieri pomeriggio, alle 14:30, la Chiesa Madre del Civico Cimitero ha accolto amici, parenti e compagni di scuola, tutti uniti per un ultimo. Presenti anche le autorità locali, tra cui il Sindaco diGerardo Perna Petrone, che ha voluto testimoniare il sostegno dell’intera comunità alla famiglia in un momento così difficile. Un lungo corteo silenzioso ha attraversato le strade di, accompagnando il feretro del giovane tra, abbracci e lacrime.