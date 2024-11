Lanazione.it - Cristina D’Avena a “Tintoria”. Tutto esaurito a Lucca Comics & Games per la regina delle sigle

, 4 novembre 2024 –ieri al Teatro del Giglio diper la registrazione di, uno dei podcast più seguiti e amati in Italia condotto dai comici Daniele Tinti e Stefano Rapone che, in questi giorni di, ha promosso anche il suo libro “Storie scritte da donne nude”. E dopo aver intervistato attori, cantanti e persone celebri dello spettacolo, a– durante i– Tinti e Rapone non potevano che chiamare sul loro palco ladei cartoni animati:. Le foto dei migliori cosplay a2024 La cantante dipiù amata d’Italia si è raccontata al pubblico partendo dalla storia del suo debutto allo Zecchino d’oro quando – a soli tre anni – si esibì con la celebre “Il valzer del moscerino”.