Amica.it - Ci sono situazioni in cui il protocollo reale lascia spazio ad emozioni incontenibili

Leggi tutto su Amica.it

La regina Letizia di Spagna, a Valencia tra i luoghi devastati dall’alluvione, non è riuscita a contenere le lacrime. Una situazione drammatica che riporta alla mente un’altra indimenticabile regina. Rare volte si è vista la regina Elisabetta piangere in pubblico. Una di queste fu ad Aberfan, all’indomani del terribile disastro che si portò via 109 bambini e 5 insegnanti. Era il 1966 e, in un villaggio remoto del Galles, una frana – a provocarla l’accumulo del materiale di scarto di una miniera di carbone, unito alle forti piogge – distrusse due fattorie e travolse una scuola, passando alla storia come il più grande disastro naturale nella storia del Regno Unito.