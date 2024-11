Canone Rai la Lega presenta un emendamento alla legge di Bilancio | taglio da 90 a 70 euro Forza Italia si oppone | Non è nell’accordo di governo

Leggi tutto su Open.online

È scontro all’interno della maggioranza disulRai, l’imposta con cui si finanzia il servizio pubblico. Lahato undiper ripristinare la riduzione delRai da 90 a 70, come era stato stabilito nella manovra 2024. Siil fronte forzista, che replicadecisione del Carroccio attraverso il portavoce nazionale Raffaele Nevi: «Noi abbiamo sempre detto che siamo contrari. Non fa parte dell’accordo di». «Il servizio pubblico si migliori senza gravare sui cittadini» I parlamentari delladella commissione Vigilanza, in una nota, affermano: «Un intervento che ci sembra doveroso ancheluce del fatto che è ora per il servizio pubblico di migliorarsi senza gravare ulteriormente sui cittadini. Non ci fermeremo in questa battaglia e andremo avanti con la sua progressiva riduzione finodefinitiva abolizione per favorire la transizione verso una azienda in grado di stare sul mercato».