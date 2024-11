Biathlon Coppa del Mondo 2024 2025 | 12 italiani convocati per la prima tappa della stagione a Kontiolahti

Leggi tutto su Sportface.it

Sono 12 gliper ladeldi, in programma sulle nevi finlandesi didal 30 novembre all’8 dicembre prossimi. La nazionale azzurra sarà rappresentata da Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Dorothea Wierer tra le donne, mentre al maschile saranno in gara Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Daniele Cappellari. Grande attesa per tutta la squadra ma soprattutto per Lisa Vittozzi, reduce dalla vittoriaSfera di Cristallo e delle “coppette” di specialità di individuale e inseguimento. oltre alle quattro medaglie conquistate ai Campionati Mondiali di Nové M?sto na Morav?, in Repubblica Ceca.