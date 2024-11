Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 novembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutto su Tpi.it

, lunedì 4è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 4, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diClaudia è uscita più volte con Diego. Andrea e Valentina si sono scambiati un bacio, ma lui ha gentilmente spiegato che non intende proseguire oltre. Morena ha definitivamente concluso la sua storia con Mario e sta considerando se accettare o meno il numero di Vincenzo. Martina ha avuto una discussione con Ciro, ma successivamente hanno fatto pace. Mattia si sente offeso perché Martina non lo ha invitato a un incontro privato. In arrivo una nuova sfilata che ha visto protagoniste le dame del parterre.