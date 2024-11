Alluvione Valencia si temono centinaia di morti nei parcheggi sotterranei | È un cimitero

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Si fa davvero fatica a tenere aggiornato il bilancio delle vittime dell’di, salito a 217e oltre 1.000 dispersi. L’attenzione adesso è tutta concentrata nelo sotterraneo del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, sommerso da acqua, fango e detriti. Si pensa che lì siano rimaste intrappolatedi persone e i soccorritoriche lì sotto ci sia un. Si continua a lavorare per svuotare ilo dall’acqua per trovare eventuali persone. La situazione nel centro commerciale Come riferito da El Pais nelo sotterraneo del centro commerciale, sommerso ancora da un metro e mezzo d’acqua, ci sarebbe un numero imprecisato di auto.