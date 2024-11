Tarantinitime.it - All’Archimede il primo corso di formazione gratuito di “BES-T Community in Best Practice”

Tarantini Time QuotidianoAll’Istituto “Archimede” di Taranto è iniziato ildia favore di docenti, educatori, docenti di sostegno, esperti e assistenti del territorio, una delle attività di “BES-Tin”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il per“Teacher and expert training” prevede attività die di rafforzamento delle competenze per garantire una didattica inclusiva efficace e rispondente ai reali bisogni degli studenti. Il, che si concluderà a dicembre, si tiene presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Archimede” di Taranto ed è erogato da Programma Sviluppo e Learning Cities IS, tre partner di “BES-Tin” che ha come capofila e soggetto responsabile LOGOS Società Cooperativa.