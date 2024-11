Lanazione.it - Addio al noto architetto, Gabriele Tartarelli si è spento a 57 anni

Leggi tutto su Lanazione.it

Lido di Camaiore (Lucca), 4 novembre 2024 – La stoica lotta contro il male. La fiducia nella guarigione, con il segno della sua famiglia, la stessa tenacia nel non arrendersi mai come quando – da ragazzino – rincorreva il pallone dei sogni all’interno del vecchio campo Benelli di Lido di Camaiore, attaccante dal sinistro illuminato: a solo 57, ha lasciato la vita terrena l’, un professionista specializzato anche nella progettazione degli interni degli yacht, passione-lavoro condivisa con la moglie Silvia.abitava a Lido di Camaiore, molto conosciuto anche nell’ambiente dei balneari perché la sua famiglia da tempo (con la sorella Rossana in primo piano) gestisce lo storico bagno Bragozzo, lungo il viale Sergio Bernardini. E ovviamente molto conosciuto anche nella darsena viareggina, avendo collaborato con i principali cantieri navali.