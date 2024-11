Volley Superlega | Modena passa a Verona in cinque set

Leggi tutto su Sportface.it

La sesta giornata del girone d’andata disi apre con una sorpresa, visto l’avvio di stagione delle due squadre.in casa didopo una battaglia durataset. Partono meglio i padroni di casa, che calano di giri nel corso del match facendosi rimontare da un vantaggio di un set. Gli ospiti riescono a portare l’incontro al tie-break, che si decide con l’allungo finale didal 12-12. Punteggio di 3-2 (22-25 25-18 18-25 25-21 15-12) per la squadra di Giuliani, che torna a sorridere e sale a due vittorie e tre sconfitte, ma dopo aver già affrontato Perugia, Trento e Piacenza. Il calendario per gli emiliani sarà in grande discesa. Si ferma la serie di quattro successi di fila di, che non perdeva dal 29 settembre contro Perugia. Nella prossima giornataospiterà Cisterna (10/11 ore 18.00), mentreandrà a Trento (10/11 ore 18.00).